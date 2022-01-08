السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«بنتى تتباس عادى».. أجرأ تصريحات الفنانة انتصار

انتصار
انتصار

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة انتصار، التي لها الكثير من المواقف التي اتسمت بالجرأة الشديدة والصراحة الزائدة، فما إن تظهر في أي برنامج حتى تستطيع أن تصل إلى التريند مثيرة الجدل بتصريحاتها المختلفة والمتنوعة. 

"تشجيعها على الأفلام الإباحية"

قالت انتصار، خلال إحدى حلقات برنامج "نفسنة" عن قضية مشاهدة الأفلام الإباحية: "في رجالة كتير قبل الدخلة محدش شرح لهم إزاي العلاقة الجنسية في الزواج، وأفلام البورنو والكتب أفادتهم كثيرًا في فهم التعامل مع واحدة ميعرفهاش.. بتعرفهم إزاي يبقى زوج ويكفّيها وإزاي يجيب أولاد".

"أسباب زيادة الطلاق"

وعن ربة المنزل قالت انتصار: "أمي كانت عايزة تعمل مني بني آدمة كويسة، أعرف أنفع بيتي وولادي، وهي كانت صح في ده، ودلوقتي بشوف بنات لا بتعرف تدخل تطبخ أو تروق البيت، ونسب الطلاق زادت عشان مفيش أمهات مستقبل يعرفوا يربوا أجيال".

"معايا مطواة في بيتي"

قالت انتصار إنها تمتلك "مطواة" في بيتها، لكنها لا تصطحبها معها خارج المنزل، مضيفة: "أخاف أنزل بها أتمسك في كمين، وأنا مش كل يوم أتمسك في قضية".

"عادى بنتي تتباس"

قالت انتصار، خلال لقائها ببرنامج "القاهرة اليوم" مع مقدمي البرنامج الفنان إدوارد، وريتا حرب: "عادي إن بنتي تتباس.. هو البوس حرام ولا إيه.. أكبر نجمات الفن في العالم اللي بيقبضوا بالدولارات بتتباس عادي.. إشمعنى إحنا يعني".

"افتخري بأنوثتك"

طالبت الفنانة انتصار المرأة بالافتخار بأنوثتها، وقالت: "متستعريش من أنوثتك حسي إنك إنسانة جميلة، ولازم تعيشي كأنثى، لأنك إنتى في الحياة أنثى تتحب وتتشال على الرأس وتعيشي ملكة".

 

"امشي منطلقة"

واصلت انتصار تصريحاتها الجريئة قائلة: "متمشيش قافلة كتافك وزمة على صدرك عشان محدش يشوف صدرك أو حتى الشنطة عليه وخايفة، الراجل دائما يمشى منطلق، وعلى المرأة أن تمشى هي كمان منطلقة، وربنا خلق المرأة كدة عشان ترضع ودي نعمة".

الجنس الدولار انتصار ذكرى ميلاد منى حرام

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