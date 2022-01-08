السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تهديدات فى بنوك أمريكا.. التطعيم أو الطرد من العمل

بنوك أمريكا
بنوك أمريكا

أفادت تقارير إعلامية بأن مصرف سيتي جروب الاستثماري أمهل جميع موظفيه في الولايات المتحدة حتى الرابع عشر من شهر يناير الجاري لتقديم مايثبت أنهم تلقوا التطعيم
ضد وباء كورونا، وإلا واجهوا الطرد من العمل.

وذكرت التقارير، استنادا إلى مذكرة للبنك، أنه سيتم منح الموظفين الذين لا يمتثلون للأمر إجازة بدون راتب، ليتم طردهم من العمل بنهاية الشهر.

وتأتي مذكرة البنك في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا.
 ويسمح سيتي جروب بالإعفاءات الدينية والطبية لموظفيه، ويقول إنه يمتثل للقوانين المحلية.
 وتردد عن المتحدثة باسم سيتي جروب القول إن 90 في المئة من موظفي البنك قد امتثلوا للأمر حتى الآن. وأضافت أن العدد في ازدياد.

وكانت البنوك الرئيسية الأخرى في وول ستريت ، وبينها مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وجيه بي مورجان، طلبت من الموظفين الذين لم يتلقوا التطعيم العمل من المنزل، دون أن يصل الأمر إلى حد الإقالة، أو التهديد بها.

في سياق متصل، زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إلى 5ر58 مليون إصابة، حتى الساعة 6.14 صباحا بتوقيت نيويورك،وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 89ر5 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 1.5% مقارنة بنفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت ولاية هاواي زيادة بنسبة 3.8 % ، في عدد حالات الإصابة ، مقارنة بنفس الوقت أمس، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى  130856.

وشهدت ولاية بنسلفانيا أعلى عدد من حالات الوفاة، المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 255 شخصا.

الولايات المتحدة مصرف سيتي جروب الاستثماري التطعيم كورونا وباء كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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