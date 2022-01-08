السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انكسار الشبورة المائية في كفر الشيخ وفتح كمين مطوبس بالطريق الدولي

شبورة
شبورة

انكسرت الشبورة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، بشروق الشمس، وتم فتح كمين مطوبس على الطريق الدولي الساحلي، الذي أغلق نتيجة الشبورة الكثيفة، خوفًا وحفاظًا على حياة مستقلي السيارات، تحسبًا لوقوع حوادث على الطريق الدولي الذي غطته الشبورة وحجبت الرؤية تمامًا.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حالة الطقس بالمحافظة، وحجب الشبورة للرؤى بعدد من الطرق، ووجه غرفة العمليات ومرفق الإسعاف وإدارة المرور ومديرية الصحة، وغرف العمليات بمجالس المدن وخاصة الواقعة على شمال المحافظة، للتعامل الفوري.

وكانت شبورة كثيفة غطت الطرق الرئيسة والفرعية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وحذرت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر، وعدم تجاوز السرعة المقررة في هذه الحالات، وتشغيل الإنارة، في حين أغلق كمين مطوبس خوفًا على حياة مستقلي السيارات والركاب.

الشبورة كفر الشيخ مطوبس كمين الطريق الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

معاقبة طبيبين لإدانتهما بخطأ جسيم أثناء عملية جراحية لطفل

وفيات ومصابون فى تصادم أتوبيس وميكروباص على الطريق الدولى

وصول حسن راتب وعلاء حسانين إلى مقر محاكمتهم في قضية «الآثار الكبرى»

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

عبد الرحيم طايع

فتاوى رأس السنة!

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل

الأردن يدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟