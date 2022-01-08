أقوال طفل هتك عرضه بائع عصير في حلوان : «هددني بسلاح»

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، إلى أقوال طفل تعدى عليه بائع عصير جنسيًا في منطقة كفر العلو، وقال أنه كان يتردد على المتهم لشراء العصير.

وأضاف الطفل أن المتهم استدرجه لمنزل مهجور بجواره، وتعدى عليه جنسيا بالإكراه وهدده بسلاح أبيض بعدم إخبار أحد بالواقعة، ولكن الطفل تعرض لآثار نزيف مما دفع أسرته لتوقيع الكشف الطبي عليه وعلموا بالواقعة.

كانت قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ ووجهت له تهمة هتك عرض الطفل والتعدي عليها جنسيًا، وعرضه على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا يفيد اتهام بائع عصير باستدراج طفل والتعدي عليه جنسيًا داخل منزل مهجور بمنطقة كفر العلو انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.