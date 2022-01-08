السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دون إصابات.. التحقيق في انهيار جزئي بأحد المنازل في سوهاج

انهيار عقار
انهيار عقار

تباشر جهات التحقيق، اليوم السبت، التحقيق في حادث انهيار جزئي بمنزل مكون من ثلاثة طوابق، غير مأهول بالسكان، دون حدوث أية خسائر في الأرواح في محافظة سوهاج.

وتعود أحداث بورود بلاغ من الأهالي يفيد  بانهيار منزل وبانتقال الأجهزة الأمنية  والفحص تبين أن المنزل مكون من ثلاث طوابق ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية بسؤال مالك المنزل علل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه، تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة واتخاذ اللازم لتفادي إصابة الأهالي أثناء مرورهم أمام العقار.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

وزير الداخلية النيابة العامة الطوب اللبن قسم شرطة الداخلية أمن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

وفيات ومصابون فى تصادم أتوبيس وميكروباص على الطريق الدولى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 8-1-2022

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

أمطار ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس غدًا

«البيئة»: إنشاء برنامج قومى للرصد البيئى على مستوى أنحاء الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

عبد الرحيم طايع

فتاوى رأس السنة!

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل

الأردن يدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟