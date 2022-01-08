دون إصابات.. التحقيق في انهيار جزئي بأحد المنازل في سوهاج

تباشر جهات التحقيق، اليوم السبت، التحقيق في حادث انهيار جزئي بمنزل مكون من ثلاثة طوابق، غير مأهول بالسكان، دون حدوث أية خسائر في الأرواح في محافظة سوهاج.

وتعود أحداث بورود بلاغ من الأهالي يفيد بانهيار منزل وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن المنزل مكون من ثلاث طوابق ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية بسؤال مالك المنزل علل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه، تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة واتخاذ اللازم لتفادي إصابة الأهالي أثناء مرورهم أمام العقار.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.