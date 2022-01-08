السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تحث على عدم الإخلال بالسلام والاستقرار الإقليميين

الصين
الصين

حثت وزارة الخارجية الصينية الدول المعنية على المساهمة في السلام والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، بدلًا من صنع المشكلات ونشر الأكاذيب ووضع العقبات.

وأدلى المتحدث “وانج ون بين" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (ِشينخوا) الصينية اليوم السبت، بعد أن التقى وزراء خارجية ودفاع الولايات المتحدة واليابان وتعهدوا بالعمل معا للرد على ما تسمى "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" من جانب الصين على حد قولهم.

وقال متحدث الخارجية الصينية وانج إن بلاده أعربت عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للتدخل الجسيم للولايات المتحدة واليابان وأستراليا في الشؤون الداخلية للصين واختلاق معلومات مضللة لتشويه سمعتها، وقدمت احتجاجات رسمية للدول المعنية.

وأضاف أن الحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية في شرق آسيا ومنطقة آسيا-الباسيفيك يتطلب التمسك بالتعددية الحقيقية واحترام إطار التعاون الإقليمي المنفتح والشامل الذي تشكل على مر السنين واتخاذ طريق التضامن والحوار والتعاون.

وأشار إلى أن أكثر ما يجب أن تفعله هذه الدول الآن هو الوفاء بجدية بمسؤولياتها الدولية الواجبة، وحثها على وقف برنامج التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الغواصات النووية والتوقف عن الاستمرار في قضية تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية في الباسيفيك.

وأوضح أنه يتعين عليها أيضا التوقف عن إنكار تاريخ العدوان العسكري وتبييضه، وعن السعي نحو أن تصبح قوة عسكرية عبر تضخيم الأوضاع المحيطة، وعن تأجيج الانقسام والمواجهة بين دول المنطقة.

الصين السلام والاستقرار الخارجية الصينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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