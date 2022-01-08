وفيات ومصابون فى تصادم أتوبيس وميكروباص على الطريق الدولى

تباشر النيابة العامة التحقيق في وقوع حادث مروع، صباح اليوم السبت، لقي إثره 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 17 آخرون، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام، على الطريق الدولي "الطور- نفق الشهيد أحمد حمدي" طريق جنوب سيناء.

وعن التفاصيل وقع تصادم مروع على الطريق الدولي قبل مدينة الطور بنحو 10 كيلومترات بين أتوبيس غرب ووسط دلتا، متجهًا إلى مدينة شرم الشيخ وسيارة ميكروباص.

وأسفر الحادث عن مصرع 17 شخصًا وإصابة 17 آخرين، وانتقلت إلى موقع الحادث 17 سيارة إسعاف، وجارٍ نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفى الطور العام، والمصابين إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وجارٍ متابعة الحادث وتحديد بيانات المصابين.