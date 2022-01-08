السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفيات ومصابون فى تصادم أتوبيس وميكروباص على الطريق الدولى

تصادم أتوبيس وميكروباص
تصادم أتوبيس وميكروباص

تباشر النيابة العامة التحقيق في وقوع حادث مروع، صباح اليوم السبت، لقي إثره 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 17 آخرون، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام، على الطريق الدولي "الطور- نفق الشهيد أحمد حمدي" طريق جنوب سيناء.

 وعن التفاصيل وقع تصادم مروع على الطريق الدولي قبل مدينة الطور بنحو 10 كيلومترات بين أتوبيس غرب ووسط دلتا، متجهًا إلى مدينة شرم الشيخ وسيارة ميكروباص.

 وأسفر الحادث عن مصرع 17 شخصًا وإصابة 17 آخرين، وانتقلت إلى موقع الحادث 17 سيارة إسعاف، وجارٍ نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفى الطور العام، والمصابين إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وجارٍ متابعة الحادث وتحديد بيانات المصابين.

النيابة العامة حادث الطور - نفق الشهيد أحمد حمدي الطريق الدولي جنوب سيناء وأتوبيس نقل عام

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