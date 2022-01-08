السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تكشف عن خطة عسكرية حال غزو روسيا لأوكرانيا

الجيش البريطانى
الجيش البريطانى

أعلن رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني، توني راداكين، أنه أعد خطة لسيناريوهات "الإجراءات العسكرية" في حال "غزو روسي محتمل لأوكرانيا".

وقال راداكين، الذي يقود القوات المسلحة البريطانية، في أول مقابلة له منذ توليه المنصب في نوفمبر 2021 أجريت مه صحيفة "تايمز"، إنه أعد خطة لسيناريوهات "الإجراءات العسكرية" في حال "الغزو المحتمل لأوكرانيا من قبل روسيا"، وعرض هذه الإجراءات على حكومة بريطانيا.

وأشار "راداكين" إلى أنه يشعر بقلق عميق من الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية في ظل حشد روسيا المزعوم لقواتها في المنطقة.

وفي سياق متصل، شدد قائد القوات البريطانية على ضرورة أن تعمل بلاده على تطوير الأسلحة فرط الصوتية في ظل امتلاك روسيا أنواعًا حديثة لها، وقال "راداكين": "إنها لا توجد لدينا، لكن من الضروري أن نمتلكها".

وعلى صعيد آخر، قال مسؤول في هيئة الخدمات الطبية البريطانية NHS، إن المستشفيات خارج لندن قد ينتهي بها الأمر بعلاج عدد أكبر من مرضى فيروس كورونا، ما كان عليه في ذروة الوباء في يناير الماضي.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فقد قال الرئيس التنفيذي لداعمي الخدمات الطبية كريس هوبسون إن معدلات الإصابة المرتفعة في شمال إنجلترا تعني زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 30٪ الأسبوع المقبل، عما كانت عليه في الذروة السابقة.


ويخشى "هوبسون" من أن المستشفيات خارج العاصمة لن تكون قادرة على التعامل مع الموجة الجديدة من القبول، مثل تلك الموجودة في لندن.

وأضاف، أن هذا يرجع إلى مشكلات أعمق في التوظيف، ومستويات أعلى من الغياب المرضى، وكبار السن، وفي بعض الحالات سوء توفير الرعاية الاجتماعية.


ومن خلال المقارنة بين قدرة الصناديق الاستئمانية في لندن وبقية إنجلترا على تحمل الضغوط الشديدة من أوميكرون، وقال "هوبسون" في سلسلة من التغريدات أنه في الجزء الأكبر من البلاد، فإن إجمالي حالات الإصابة بكورونا مقابل القمم السابقة يمكن أن تكون أعلى بكثير.

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وائل لطفي

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