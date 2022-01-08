1212 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تعافي 63 مصابًا، ووفاة مصاب واحد.

وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 47 ألفًا و36 حالة إصابة منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 9 ألفًا و592، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 881.

في سياق آخر، تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء الجمعة برقية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بعد إصابته بفيروس كورونا متمنيًا له الشفاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا وا لمكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.