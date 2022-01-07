المنشآت الفندقية تطلق برنامجا تدريبيا للعاملين مدته 6 أشهر

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية استمرار البرنامج التدريبي لتعزيز الكفاءة المهنية للعاملين بالفنادق، لضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين تحت شعار (ملتزمون بالتميز الموسم الخامس).

وأوضحت الغرفة في منشور لها، أن الخطة بدأ العمل بها اعتبارا من أول يناير‏ لمدة 6 شهور، لافتة إلى أنه تم عمل بحث ميداني للاحتياجات التدريبية التي تحتاجها كل منشأة فندقية ومن بينها الموظفين المستهدفين في كل برنامج تدريبي، تواريخ إقامة التدريب لمدة 6 شهور قادمة، الترتيبات المطلوبة لتنفيذ التدريب، بيانات التواصل مع منسق التدريب بكل منطقة جغرافية بالإضافة لمكونات المطبوعات التدريبية.

يأتي ذلك في إطار مشروع تدريب العاملين بالمنشآت السياحية وتقدمه الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تحت شعار «من أجل سياحة آمنة» مطالبة الغرفة بضرورة المشاركة في البرامج التدريبية لدعم وتأهيل العاملين بالمنشآت الفندقية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.