«يوم فى حب مصر» لإنهاء عمليات منظار الكلى بمستشفى دمنهور التعليمي

نظم قسم المسالك البولية بمستشفى دمنهور التعليمي يوم فى حب مصر لإنهاء عمليات منظار الكلى ومنظار مرن وليزر بالتعاون مع جامعة المنوفية بحضور الدكتور محمد الشاذلى، وذلك للمساهمة في فى إنهاء قوائم الانتظار داخل قسم المسالك البولية بمعهد دمنهور التعليمى.

حيث تم وبإشراف الدكتور حماده نصار أخصائي المسالك البولية بمعهد دمنهور التعليمى إجراء ٥ عمليات منظار كلى و٣ حالات منظار مرن وليزر بمشاركة كل من استشارى المسالك الدكتور محمد حبيب، والدكتور خالد الحلاج، والدكتور حافظ مناع، والدكتور علاء موسى، والدكتور فايز العسكرى، وكذا أخصائي المسالك الدكتور سامح نصار، والدكتور محمد ابوزيد، والدكتور محمود شعبان، والدكتور جلال هندى، والدكتور الشافعى ابراهيم طبيب زماله من دولة السودان الشقيق، والدكتور محمد رسلان استشارى التخدير، وطاقم تمريض متمرس.

كما تم إجراء ١٣ حالة قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية وتركيب دعامات على مدار يومين الخميس والجمعه بالمعهد.

هذا وقد أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على عمليات قوائم الانتظار بين المرضى وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة ووجه باستمرار مثل هذه الفعاليات في حب مصر لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بالإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى وتحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيره و بالتنسيق مع رئيس الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه، والدكتور محمد السوده و الدكتور اسامه البلكى مدير عام مستشفى دمنهور التعليمى بمحافظة البحيرة.