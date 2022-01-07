الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تعلن استعدادها للحوار مع الدول المعنية بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، استعدادها للحوار الثنائي بحسن نية مع أي من الدول المعنية بحادث تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران يوم 8 يناير 2020.

وأصدرت الخارجية الإيرانية بيانا، في الذكرى الثانية لسقوط الطائرة، أعربت فيه مجددا عن تعازيها لأسر الضحايا، مضيفة أن "الأجهزة ذات العلاقة أعلنت السبب الرئيسي وراء تحطم الطائرة الأوكرانية وعملت بالتزاماتها وواجباتها بدقة وشفافية وسرعة، بما يتوافق مع القانون المحلي والالتزامات الدولية".

وأوضح البيان، أن "المجموعة الفنية المستقلة المسؤولة عن التحقيق في الحادث، قامت بتقديم التقرير الفني للحادث في إطار اتفاقية الطيران الدولية وملحقاتها، بالتعاون مع الدول المعنية ومنظمة الطيران الدولي، وأصدرت بيانا عاما لقي ترحيبا واسعا من الدول المشاركة في عملية التحقيق بالحادث".

ولفتت الخارجية إلى أن "المنظمة القضائية للقوات المسلحة والنيابة العسكرية بطهران، قامت ووفقا لواجباتهما القانونية، بإجراء التحقيقات الجنائية اللازمة بعناية ومع التركيز على العدالة، وعقدت حتى الآن عدة جلسات استماع بحضور عائلات الضحايا".

وتابع البيان: "فيما يتعلق بالبعد الدبلوماسي للحادث، فإن الجمهورية الإسلامية ترحب بالمحادثات الثنائية مع الدول المعنية، وبإعلان حسن نيتها وتقديم التفسيرات اللازمة للجوانب العسكرية والجنائية والفنية والقانونية، فقد شاركت في ثلاث جولات من المحادثات الثنائية مع الحكومة الأوكرانية في مدينتي كييف وطهران، وتم تدارس جميع جوانب القضية بالتفصيل الكامل من قبل خبراء من كلا الجانبين".

وأشارت الوزارة إلى أن طهران "تؤكد استعدادها لإجراء مفاوضات ثنائية بشأن الإجراءات المتخذة من منطلق حسن النية واحترام سيادة الدول والقانون المحلي والالتزامات الدولية للدول".

يذكر أن طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية "أسقطت عن طريق الخطأ" من قبل الدفاع الجوي الإيراني قبل عام في ضواحي محافظة طهران بعد إقلاعها بدقائق، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167.

لخارجية الإيرانية طهران الطائرة الأوكرانية الحكومة الأوكرانية كييف

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