«بالناس المسرة».. مشاركة مصرية دولية في احتفالات الكنائس بعيد الميلاد

شارك عدد من سفراء مصر حول العالم، ليلة أمس، الخميس، في احتفالات عيد الميلاد المجيد داخل الكنائس القبطية.

ونقل السفراء المصريون رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الجاليات المصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنين أن يسود السلام والرخاء في كافة أنحاء العالم.

سفير مصر في كندا

شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، في قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقامته كنيستي «القديس موريس والقديسة فيرينا» و«العذراء والأنبا اثناسيوس»، وهما من أكبر الكنائس القبطية الأرثوذكسية في منطقة «تورونتو».

سفير مصر في كندا خلال احتفالات عيد الميلاد

وجاءت مشاركة سفير مصر بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف «ميسيساجا فانكوفر» وغرب كندا، وآباء الكنيسة، بالإضافة إلى أبناء الجالية المصرية من الأقباط، ورئيس وزراء مقاطعة «أونتاريو» ومجموعة من أعضاء البرلمان الفيدرالي الكندى وبرلمان المقاطعة.

وخلال القداس، التقى السفير أحمد أبو زيد، بالفنان المصرى الكندى العالمى مينا مسعود، وتبادلا التهنئة بمناسبة الاحتفالات القبطية.

سفير مصر والفنان مينا مسعود

ونقل أبو زيد تهنئة الرئيس السيسي إلى آباء الكنيسة وأعضاء الجالية، خلال قداس عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يشهد العام الجديد المزيد من تعزيز الأواصر وروح المحبة والتآلف بين كافة أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، والمزيد من الاستقرار والرخاء لمصر.

وكذلك، التقى نيافة الأنبا بولس أسقف «أوتاوا ومونتريال وشرق كندا» لتهنئته شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى شرق كندا، كما نقل إليه برقية تهنئة من الرئيس السيسي.

قنصل مصر في بورسودان

في السياق ذاته، حضر قنصل مصر العام ببورسودان سامح فاروق شحاتة، وأعضاء القنصلية العامة، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء أمس، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية للسيدة العذراء مريم، بمدينة بورسودان.

القنصل المصري في بورسودان

وألقى قنصل مصر العام، كلمة، عقب قداس عيد الميلاد، ونقل نص برقية تهنئة الرئيس السيسي إلى جميع أبناء الجالية المصرية القبطية في الخارج، مؤكدًا تمنياته للجالية المصرية القبطية في شرق السودان بالخير والسعادة والمحبة والسلام بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد.

وقدمت القنصلية المصرية تهنئتها إلى آباء وكهنة وشعب الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيما أعرب آباء الكنيسة عن خالص شكرهم وتقديرهم لتهنئة الرئيس السيسي، وحضور أعضاء القنصلية العامة في بورسودان لقداس عيد الميلاد المجيد.

سفير مصر في بلجيكا

وأجرى السفير الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر لدى بلچيكا ودوقية لوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الاطلنطي، زيارة الكنيستين القبطيتين في مدينتي «لوفن» و«انتويرب»، للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد.

سفير مصر في بلجيكا داخل الكنيسة القبطية

وجاءت زيارة عبد العاطي إلى الكنيسة القبطية برفقة أعضاء سفارة مصر في بروكسل والمكاتب الفنية التابعة لها، لتقديم التهنئة إلى أبناء الجالية المصرية القبطية في بلجيكا.

وألقى عبد العاطي نص برقية التهنئة الموجهة من الرئيس السيسي، إلى الجالية المصرية القبطية في بلچيكا ولوكسمبورج، كما نقل تمنياته لأبناء الجالية بدوام التوفيق والنجاح، وأن يجعله الله عيدًا سعيدًا مباركًا ويعيده على أبناء الجالية المصرية بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.

واستقبال القمص موسى، أسقف الكنيسة المصرية في مدينة «انتويرب»، والجالية المصرية هناك، السفير عبد العاطي، والذي نقل إليهم رسالة الرئيس السيسي.