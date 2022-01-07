النائب محمد سلطان: القيادة السياسية حريصة على وحدة الصف المصري

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة في كل المناسبات والأعياد الوطنية التأكيد على وحدة الصف المصرى، وأن المصريين جميعهم نسيج واحد، ولن يستطيع أحد أن ينال منهم، واتضح ذلك جليا فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه من أبرز الرسائل بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالية بعيد الميلاد إيمان القيادة السياسية بمبدأ المواطنة ومساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، فضلا عن حرصه على ترسيخ الوحدة الوطنية بين النسيج المصرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تعي جيدا أهمية التفاف المصريين وتوحد رايتهم وأن أي محاولات للتفرقة بين أبناء مصر لن تفلح أبدا في ظل تلاحم وتمسك المصريين وإدراكهم الكامل بأهمية وجودهم دائما على قلب رجل واحد، مهنئا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف النائب أن حديث الرئيس عن الجمهورية الجديدة وأنها بمثابة الحلم والأمل وجمهورية العمل وستكون بادرة وباكورة الدولة الحديثة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحول كبير في الدولة المصرية بعد كم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وكان استقبل البابا تواضروس الثاني، الرئيس السيسي لدى وصوله، بصحبته الأساقفة المشاركين له في الصلاة، وذلك عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة وسط أجواء من الترحاب.

وشهد دخول الرئيس السيسي إلى الكنيسة الكبرى بكاتدرائية ميلاد المسيح، حالة من الفرح بين المشاركين في الصلاة، الذين رفعوا أعلام مصر والورود ترحيبا به، حيث حرص الرئيس السيسي على مصافحة مجموعة كبيرة من الحاضرين للصلاة مقدمين له باقات من الورود.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية: "مش عايز آخد وقتكم عشان قداسة البابا تواضروس، وتحتلفوا بعيدكم، كل سنة وأنتم طيبين، وأنتم في رحمة ونعمة من الله عز وجل".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته: "مش هطول عليكم، عايز أقولكم أنا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين بقول إن بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعهدناكم بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكلمه مع بعض مع بعض كلنا".