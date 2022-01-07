الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بمناسبة عيد الميلاد.. رجال الدين المسيحى يزورون نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

رجال الدين المسيحي
رجال الدين المسيحي داخل مركز الإصلاح

استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، ومركز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، عدداً من رجال الدين المسيحي، اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2022 .

 وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بهذه المناسبة، عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في  إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. 

فيروس كورونا وادى النطرون وزارة الداخلية الاحتفال بعيد الميلاد الميلاد المجيد فيروس كورونا المستجد

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