الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بنشر فيديو لعلاقة بين زوجين بالنزهة

فيس بوك
فيس بوك

كشفت تحقيقات النيابة العامة، كواليس جديدة، في واقعة ضبط عامل صيانة هواتف محمولة وصديقه، بتهمة نشر مقطع فيديو لسيدة وزوجها على مواقع التواصل الاجتماعى لابتزازها والتحصل منها على مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل قيام المجنى عليها بترك هاتفها المحمول لديه في محل الصيانة الذى يعمل به، وقام بحفظ كل ما على ذاكرة الهاتف بعد أن اطلع على ما فيه من صور وفيديوهات تخص السيدة في بيتها مع أسرتها وزوجها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم قام بالاتصال بأحد أصدقائه الذي يعمل في مجال السوشيال ميديا واتفقا سويا على استغلال هذه الصور والفيديوهات الخاصة بالسيدة الضحية، وابتزازها بها، حيث قاما بنشر أحد مقاطع الفيديو التي احتفظ بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وقاما بعد ذلك بمساومة السيدة على مسح الفيديو وعدم نشر أي صور أخرى وفيديوهات لها مقابل مبالغ مالية، حتى تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت في كشف ملابسات واقعة ترويج ونشر مقاطع فيديو خاصة بأحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، وزوجته –مقيمان بدائرة القسم)، باكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وما قررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانه هاتفها المحمول، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو، بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بمحل الهواتف المشار إليه – وآخر مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة المذكور حال قيامه بصيانته، وإرسالها للثانى الذى قام بترويجها ونشرها، بفحص هواتفهما تبين إحتوائها على المقاطع المشار إليها وباستدعاء المبلغين تعرفا عليهما واتهماهما بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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