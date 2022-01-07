«نيران صديقة».. الأمن يكشف غموض مقتل مسجل خطر بطلق نارى فى أسيوط

كشف ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات العثور على جثة داخل منزل تحت الإنشاء بمحافظة أسيوط، بعد تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ورود بلاغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، يفيد بوفاة شخص داخل منزل تحت الإنشاء بإحدى القرى بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بذات القرية، وبها عيار ناري بالرأس بمنزل تحت الإنشاء وبحوزته متعلقاته الشخصية (هاتفا محمول- مبلغ مالي).

- تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، توصلت جهوده إلى أنه حال تواجد المجني عليه رفقة صديقيه "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بذات القرية، وحال عبث أحدهما ببندقية آلية خاصة بالثاني خرج منها عيار نارى عن طريق الخطأ فأحدثت إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن (البندقية المستخدمة- 3 خزن- عدد من الطلقات من ذات العيار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.