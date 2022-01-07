الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لإزالة الإشغالات وأعمال البناء المخالف بحى شرق أسيوط (صور)

حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات

شنت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط، حملة مفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة الإشغالات والتعديات واللافتات المخالفة من الشوارع والميادين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح أيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمشاركة مروان إبراهيم، والشاذلي محمد، نائبا رئيس الحي، ومسؤولي الأزمات لمتابعة الإشغالات والإزالات بالحي، وتم رفع كافة الإشغالات وتنظيم حركة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة بمنطقة الوليدية وأمام كلية الآداب وسور جامعة الأزهر؛ لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كما تم إزالة أعمال بناء مخالف للدور الثاني عشر بشارع أحمد حسن الباقوري، أمام الترعة الإبراهيمية، وتم إزالة المخالفة بالكامل، وتطبيق القانون على المخالفين، فضلًا عن إزالة كافة اللافتات والإعلانات والبنرات المخالفة بشارع مخزن الأنابيب بالوليدية، وشارع عزبة السجن، واتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام المخالفين باتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان، مؤكدًا استمرار هذه الحملات دوريًا للتصدي لأية مخالفات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها، ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات
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