الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ الأنبا تادروس بالكاتدرائية (صور)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الكنيسة الكاتدرائية، وذلك لتقديم التهنئة للأنبا تادروس مطران بورسعيد وتوابعها، والإخوة المسيحيين والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

وشارك في الاحتفال الرسمي لكنيسة بورسعيد، اللواء حسني عبدالعزيز مدير الأمن، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، ونواب المحافظة، ولفيفٌ من الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة. 

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وأكد اللواء عادل الغضبان خلال كلمته، أن الشعب المصري نسيجٌ واحد ولا يستطيع أن يفرقه أحد، وصرح: «نحن جميعًا شركاء في الوطن ولا بد أن يتعاون ويتكاتف الجميع للدفاع عن أرض الوطن، وأن يعمل الجميع من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية». 

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وأشار إلى أن 2022 تشهد إعلان الجمهورية الجديدة، في ظل وجود القيادة السياسية الحكيمة وبتكاتف أبناء الوطن، ودعا المواطنين إلى التمسك بتوحيد الصف لتظل مصر قوية بشعبها وجيشها وقيادتها السياسية، داعيًا الله أن يديم القوة والحب والمودة بين جميع الشعب المصرى وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة ويديم عليها الاستقرار والرخاء.

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من جانبه، رحب الأنبا تادروس مطران بورسعيد وتوابعها، بالحضور وتوجه بالشكر لكل أبناء بورسعيد على مشاعرهم الطيبة وحرصهم على تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وعبر عن سعادته بهذه المناسبة التى تمثل حدثًا عظيمًا، والتى تعلم شعوب الأرض المحبة والسلام. 

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وأكد أن المسيح جاء من أجل أن ينشر الحب والمودة بين الناس، وحث الجميع على استمرار مشاعر التراحم والود والمحبة، مؤكدًا أهمية السلام، مشيرًا إلى أن الإنسان يجب أن يحيا بسلام مع الله ومع النفس ومع البشر.

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ودعا مطران بورسعيد أن ينعم الله على العالم كله بالسلام، ووجه الشكر للقيادات السياسية والأمنية على جهودهم لحماية البلاد وحفظ الاستقرار، وقدم دكتور صفوت نظير مدير عام الأوقاف ببورسعيد، التهنئة للمصريين جميعًا، مؤكدًا أن الأنبياء جميعًا دعوا للمودة والمحبة والسلام، وأن المحبة هى سر النجاح، وأهمية مشاركة الإخوة الأقباط فرحتهم وتهنئتهم بأعيادهم المجيدة، كما دعا للالتفاف حول القيادة الحكيمة، وعدم ترك أي فرصة للكارهين أن ينالوا من وحدتنا.

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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