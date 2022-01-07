الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«لودريان»: هناك تقدم في المحادثات النووية الإيرانية ولكن الوقت ينفد

وزير الخارجية الفرنسى
وزير الخارجية الفرنسى

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن تقدم المحادثات النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الأمور إيجابية ولكن الوقت ينفد.

وتابع لودريان، في حديث لتلفزيون «بي.إف.إم» وإذاعة «آر.إم.سي»: «ما زلت مقتنعًا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعربت روسيا عن تفاؤلها من إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، على الرغم من الملفات الشائكة التي ما تزال عالقة على طاولة المفاوضات في فيينا.

من جهته، ألمح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إلى نسبة من التفاؤل أيضًا.

وقال وزير الخارجية الإيراني في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم الجمعة: «محادثات فيينا تسير بشكل طبيعي وجيد».

وأشار عبداللهيان، إلى أن مبادرات بلاده هي التي ساهمت في إتاحة تلك الأجواء، معتبرًا أن الأمر بات متروكًا الآن للغرب لإظهار ما إذا كان لديه حسن النية وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق جيد أم لا، على حد قوله.

المحادثات النووية وزير الخارجية الفرنسي إيران الاتفاق النووى فيينا

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