الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب كورونا.. أستراليا تعيد فرض القيود وتمنع الحفلات

كورونا فى استراليا
كورونا فى استراليا

أعادت أستراليا مرة أخرى القيود وحظر التجمعات والحفلات، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفرضت الولايات الأكثر اكتظاظا بالسكان في ​أستراليا​ بعض القيود وعلقت العمليات الجراحية غير العاجلة، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية.

 وأعلنت ولاية ​نيو ساوث ويلز​ تسجيل 38625 حالة إصابة جديدة، ما دفع رئيس وزراء الولاية، دومينيك بيروتيت، إلى الإعلان عن لوائح تحظر الرقص والغناء في الحانات والنوادي الليلية، وتأجيل العمليات الجراحية غير العاجلة حتى منتصف فبراير المقبل.

وبلغ عدد حالات دخول ​المستشفيات​ إلى 1738 في الولاية، اليوم الجمعة، وحذرت السلطات الصحية من أن العدد قد يرتفع إلى 4700 أو حتى 6000 في السيناريو الأسوأ للوضع خلال الشهر المقبل. 

يجدر الإشارة إلى أن المستشفيات في أستراليا تعاني بالفعل من ضغوط، حيث تم عزل حوالي 3800 من المهنيين الطبيين بعد أن ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19". 

وأكد رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز أنهما كانا عامين مليئين بالتحديات بشكل لا يصدق، مشيرا إلى أن إعادة فرض البروتوكولات كان معقولا ومتناسبا.

أستراليا كورونا القيود ولاية ​نيو ساوث ويلز​ حظر الرقص والغناء المستشفيات

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