بريطانيا تُوقف تشغيل محطة نووية وسط أزمة بشأن الطاقة

تعتزم شركة "اليكتريسيتيه دو فرانس، وقف تشغيل الوحدة الأخيرة، في محطتها للطاقة النووية "هنترستون بي" النووية في إسكتلندا، اليوم الجمعة، في أعقاب مشكلات مستمرة بشأن السلامة في المحطة، التي تم بناؤها منذ 46 عامًا.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن العمال سيقفون في الخارج ويراقبون البخار الأخير، المتصاعد من التوربينات، وقت الظهر، وبينما تم اتخاذ القرار في عام 2020، فإنه يأتي في وقت صعب، بالنسبة للسوق، حيث تواجه أوروبا أزمة طاقة والأشهر الأكثر برودة لم تأت بعد.

ويمكن أن تعتمد بريطانيا عادة على واردات الكهرباء من فرنسا، لكن انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة في المحطات النووية هناك يحد من الإمدادات.

كانت ألمانيا قد أغلقت نصف محطاتها النووية الشهر الماضي، قبل الإلغاء التدريجي الكامل بحلول نهاية هذا العام.

وجنبا إلى جنب مع أزمة الغاز، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى أرقام قياسية.

وينظر إلى الطاقة منخفضة الكربون، من المحطات النووية البريطانية الذي عفا عليه الزمن، باعتبارها الأساس لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، بحلول عام 2050.

ومن المقرر أن تبدأ محطة "هينكلي بوينت سي" النووية الجديدة التي تشغلها شركة "إي.دي.إف" توليد الطاقة، في عام 2026 وتنتظر الاستماع لرأي الحكومة بشأن تمويل مشروعها "سايزويل سي".

وحذرت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن للبحوث في دراسة أصدرتها الأربعاء من أن القدرة الشرائية في بريطانيا ستتأثر العام المقبل بارتفاع الضرائب وأسعار الطاقة، مشيرة إلى "كارثة على تكلفة المعيشة".

وذكرت المؤسسة في بيان أن "لا يُتوقع أن تكون الأجور الحقيقية أعلى في عيد الميلاد المقبل عما هي عليه اليوم".

ويأتي ذلك نتيجة بلوغ التضخم أعلى مستوى له منذ عشر سنوات والذي قد يصل، بحسب مصرف إنجلترا، إلى 6 بالمئة في أبريل المقبل، لا سيما بسبب ارتفاع اسعار الطاقة.

