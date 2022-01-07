الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بريطانيا تُوقف تشغيل محطة نووية وسط أزمة بشأن الطاقة

بريطانيا تُوقف تشغيل
بريطانيا تُوقف تشغيل محطة نووية

تعتزم شركة "اليكتريسيتيه دو فرانس، وقف تشغيل الوحدة الأخيرة، في محطتها للطاقة النووية "هنترستون بي" النووية في إسكتلندا، اليوم الجمعة، في أعقاب مشكلات مستمرة بشأن السلامة في المحطة، التي تم بناؤها منذ 46 عامًا.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن العمال سيقفون في الخارج ويراقبون البخار الأخير، المتصاعد من التوربينات، وقت الظهر، وبينما تم اتخاذ القرار في عام 2020، فإنه يأتي في وقت صعب، بالنسبة للسوق، حيث تواجه أوروبا أزمة طاقة والأشهر الأكثر برودة لم تأت بعد.  

ويمكن أن تعتمد بريطانيا عادة على واردات الكهرباء من فرنسا، لكن انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة في المحطات النووية هناك يحد من الإمدادات.
 كانت ألمانيا قد أغلقت نصف محطاتها النووية الشهر الماضي، قبل الإلغاء التدريجي الكامل بحلول نهاية هذا العام.

وجنبا إلى جنب مع أزمة الغاز، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى أرقام قياسية.

وينظر إلى الطاقة منخفضة الكربون، من المحطات النووية البريطانية الذي عفا عليه الزمن، باعتبارها الأساس لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، بحلول عام 2050.

ومن المقرر أن تبدأ محطة "هينكلي بوينت سي" النووية الجديدة التي تشغلها شركة "إي.دي.إف" توليد الطاقة، في عام 2026 وتنتظر الاستماع لرأي الحكومة بشأن تمويل مشروعها "سايزويل سي".

وحذرت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن للبحوث في دراسة أصدرتها الأربعاء من أن القدرة الشرائية في بريطانيا ستتأثر العام المقبل بارتفاع الضرائب وأسعار الطاقة، مشيرة إلى "كارثة على تكلفة المعيشة".
وذكرت المؤسسة في بيان أن "لا يُتوقع أن تكون الأجور الحقيقية أعلى في عيد الميلاد المقبل عما هي عليه اليوم".

ويأتي ذلك نتيجة بلوغ التضخم أعلى مستوى له منذ عشر سنوات والذي قد يصل، بحسب مصرف إنجلترا، إلى 6 بالمئة في أبريل المقبل، لا سيما بسبب ارتفاع اسعار الطاقة.
 

الحكومة واردات الكهرباء فرنسا التيار الكهربائي اسكتلندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 7-1-2022

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

بسبب الشبورة.. «المرور» يغلق طريق «الإسماعيلية- القاهرة»

قبل بدء الضباب.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الجمعة

رئيس كازاخستان: إعادة النظام الدستورى فى البلاد إلى حد كبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون

موقع إسرائيلى: اجتماع عنيف لدبلوماسيين أوروبيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية

خطوات إسرائيل للتعامل مع الأطراف الفلسطينية فى 2022