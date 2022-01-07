الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب الشبورة.. «المرور» يغلق طريق «الإسماعيلية- القاهرة»

غلق طريق «الإسماعيلية-
غلق طريق «الإسماعيلية- القاهرة

 أغلقت خدمات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة،  طريق "الإسماعيلية - القاهرة" أمام السيارات بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات  الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولتفادي حوادث السيارات.

وغطت الشبورة المائية الكثيفة، الطرق الرئيسية والفرعية في الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وانعدمت الرؤية على الطرق الرئيسية في المحافظة وهي طريق "الإسماعيلية – القاهرة"، و"الإسماعيلية – بورسعيد" ومحور 30 يونيو، وهو ما أثر على حركة سير المركبات على الطرق.

وزارة الداخلية السيارات الإسماعيلية القاهرة الشبورة

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