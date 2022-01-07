الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مع احتفالات عيد الميلاد.. صحة أسوان: نشر فرق تطعيم لقاحات كورونا بالكنائس

فرق تطعيم لقاحات
فرق تطعيم لقاحات كورونا بالكنائس

بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، تابع الدكتور إيهاب حنفي  وكيل وزارة الصحة بأسوان، مجهودات الفرق الطبية في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالكنائس وعدد من الميادين العامة بأسوان. 

 

جاء ذلك ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" التي أطلقتها وزارة الصحة، حيث تفقد  وزارة الصحة بأسوان، نشاط الفرق المتواجدة  بكنيسة مطرانية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل. 

 

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة في أسوان، أن الفرق الطبية تقوم بتسجيل المواطنين وتطعيمهم، بالإضافة لأعمال المبادرة الرئاسية للإعتلال الكلوي وأمراض ضغط والسكر. 

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فرق تطعيم لقاحات كورونا بالكنائس

 وأشار إلى أن ذلك بجانب مجهودات فرق التواصل المجتمعي في تقديم التوعية الصحية للمواطنين بمناطق  التجمعات في الكنائس والمتنزهات والمطاعم والحدائق العامة والأسواق التجارية، ويأتي في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا. 

 

من جهة أخرى أرسل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، كما أرسل برقيات مماثلة لنيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لأبراشية أسوان ، وأيضاً غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر ، وكذا الدكتور القس إندريا زكى رئيس الطائفة الإنجلية بمصر.

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فرق تطعيم لقاحات كورونا بالكنائس

فيما أرسل محافظ أسوان برقيات تهنئة للبروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والقادة العسكرين والشرطة الأقباط.

 

وأكد محافظ أسوان أن عيد الميلاد المجيد هذا العام أفتقدنا فيه قامة دينية ووطنية عظيمة وهو نيافة الأنبا هدرا الذى سنظل نعتز ونفتخر به أمد الدهر لما قدمه من عطاء وخدمات لأبناء محافظة أسوان بمسلميها ومسيحيها.

 

وفى نفس السياق وجه اللواء أشرف عطية آسمى آيات التهنئة للأخوة الأقباط على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة أسوان ، متمنياً دوام المحبة والألفة والأخوة بين أبناء الشعب المصرى ، لأن وحدتنا وتماسكنا هو القاعدة الأساسية في تحقيق كل ما نصبوا إليه من أمال وطموحات لنشر التنمية والنماء والعمران في كل أرجاء الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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فرق تطعيم لقاحات كورونا بالكنائس
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