الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشفيات جنوب أفريقيا تعالج 9603 مرضى بكورونا

كورونا فى أفريقيا
كورونا فى أفريقيا

تستضيف مستشفات جنوب أفريقيا 9603 مرضى بفيروس كورونا، من بينهم 7.2% في وحدات الرعاية المركزة،
وفقا لبيانات المركز الوطني للأمراض المعدية. وبلغ العدد 8887 مريضا بكوفيد- 19 في المستشفيات أمس.
 

وتم وضع 293 شخصا من بين الـ 689 شخصا ممن يخضعون للرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .


ودخل المستشفى في إقليم جاوتينج، الذي يضم جوهانسبرج وبريتوريا، 2826 مريضا بكورونا.
 

وتعالج مستشفيات إقليم كوازولو- ناتال الساحلي 1939 مريضا بكورونا، مقارنة بمستشفيات ويسترن كيب التي يرقد بها 1919 مريضا بالفيروس.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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مستشفيات جنوب أفريقيا تعالج 9603 مرضى بكورونا

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