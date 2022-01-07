الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

كورونا فى العالم
كورونا فى العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 231 حالة وفاة، و 179 ألفا و756 إصابة خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بالفيروس إلى 149 ألفا و515 حالة، في حين بلغت حصيلة من ذُكر "كوفيد-19"، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات 14 مليون و15 ألفا و65 إصابة.

وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 24 ألفا و 575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و247 ألفا و900 إصابة فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الوفيات 21 ألفا و 41 حالة وفاة.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 448 ألفا و 527 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و 405 حالات.

وسجلت وزارة الصحة اليونانية 70 وفاة ، و33 آلفا و711 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و185 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى مليون و 422 ألفا و20 إصابة.

وفي الدانمارك، سجلت السلطات الصحية، 23 آلفا و 968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 896 ألفا و566 إصابة.
 

وسجلت السلطات الصحية، 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3 آلاف و333 حالة.

وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9058 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 745 ألفا و544 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و 764 حالة .


أما بولندا 16.576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"  و646 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 396.410 حالة إصابة.

وفي بلجيكا، سجلت السلطات الصحية 27.796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"  و22 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 324.626 حالة إصابة.


وفي رومانيا، تم تسجيل 6.018 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"  و44 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 15.092 حالة إصابة.

وفي أسيا، سجلت إيران 1579 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"  و24 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 23.716 حالة إصابة.

فيما سجلت إندونيسيا 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" و7 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 5,195 حالة إصابة.

وفي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 17.220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"  و81 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 56.561 حالة إصابة. 

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