الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 12 فى حادث سير مروع بالمنيا

إسعاف
إسعاف

لقي شخصان مجهولا الهوية مصرعهما بينما أصيب 10 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم  السيارة رقم 7415 ف د ج، ميكروباص، بأخري رقم 2814 ن ر ج نقل بمقطورة رقم 3182 ن ود، محملة طفلة، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا.

توجهت الأجهزة الأمنية مصحوبة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين من الفحص مصرع شخصين مجهولي الاسم والعنوان، وإصابة 10 آخرين، وهم سيد محمد زيدان،58 سنة، مروه زايد سنجاب، 45 سنة، وشقيقتها جنة 8 سنوات، وملك محمد مصطفي- 3 سنوات، وشقيقتها ملوك- 5 سنوات، ومحمد على زيدان- 51 سنة، وشويكار حسين عبدالله- 61 سنة، ومجهولة الاسم والعنوان- 45 سنة، وعاطف محمد زيدان- 53 سنة، سعدية خيري على- 64 سنة، مقيمون جميعا، بمحافظة سوهاج، باستثناء مجهول الاسم والعنوان.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على جثامين الضحايا والسيارات تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا زارا المصابين ومتابعة حالاتهم الصحة ووجها بتوفير أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

محافظ المنيا مصرع واصابة غرفة عمليات سيارات الإسعاف ميكروباص الأجهزة الأمنية محافظة سوهاج

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