أقباط الشرقية يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية الزقازيق

أقام أقباط محافظة الشرقية، اليوم الخميس، قداس عيد الميلاد المجيد، بمطرانية الزقازيق ومنيا القمح “ كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول”

وترأس القداس الأنبا تيموثاوس، أسقف إبراشية الزقازيق ومنيا القمح، ولفيف من الآباء من كهنة الكنيسة، و الشمامسة، بحضور حشد من الأقباط.

قداس عيد الميلاد

وتوافد عدد كبير من أقباط محافظة الشرقية على مقر الكنيسة لأداء صلوات العيد، واصطحبوا الأطفال الذين أتوا للكنيسة بملابس الجديدة احتفالًا بالعيد.

كما توافد عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلى الأحزاب، والشخصيات العامة، لمشاركة الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد.

قداس عيد الميلاد

ومن جانبه رحب الأنبا تيموثاوس، بالضيوف المتوافدين على الكنيسة، مؤكدًا على دعم أواصر الود والتسامح بين المسلمين والأقباط على مر التاريخ، وأن الشعب المصرى نسيج واحد لا تفرقه مؤامرات ولا محاولات هدامة.

قداس عيد الميلاد

في الوقت ذاته، عززت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية من تواجدها في محيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.

كما أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى وخاصة بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة استعداداً للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشدداً على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والمتنزهات العامة والحدائق ورفع الإشغالات والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الإحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.