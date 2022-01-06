الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رئيس المركز القومي للسينما تنعى الفنانة مها أبوعوف

مها ابو عوف
مها ابو عوف

نعت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، الفنانة "مها أبوعوف" التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ٦٥ عامًا.

قالت عزيز إن الفنانة الراحلة قدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأعمال المتميزة التي تنوعت بين السينما والدراما والمسرح إلى جانب اللون المتميز من الموسيقى لكونها أحد أعضاء فرقة "الفور إم".

وتقدمت رئيس المركز القومي للسينما بخالص التعازى لأسرة الراحلة، متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته.
 

يذكر أن الفنانة مها أبوعوف، هي شقيقة الفنان عزت أبوعوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبوعوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة "الفور إم" في نهاية السبعينيات، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، وقد درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشاركت فى العديد من الأفلام والمسلسلات، وكان آخر أعمالها مسلسل "الحرير المخملى"، الذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من إخراج أحمد حسن.

وشارك اليوم الخميس، عدد كبير من الفنانين على وداع الفنانة الراحلة مها أبوعوف والمشاركة في جنازتها التي أقيمت قبل قليل من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم بالقاهرة بعد صلاة الجنازة التي أقيمت بتواجد عدد كبير من الأهل والأصدقاء والفنانين والصحفيين والإعلاميين، حيث تواجد في تشييع الجنازة الفنانة الشابة دنيا سمير غانم التي كانت منهارة في البكاء من اللحظات الأولى لتواجدها في الجنازة، وشبهها الكثير بوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز التي لم تترك واجبًا إلا وقامت بالتواجد فيه فكانت الفنانة الأبرز في المناسبات وخاصة في الجنازات لتدعم أهل وأقارب المتوفى وتكمل الفنانة دنيا سمير غانم المسيرة من بعدها، ومن البداية تواجدت اليوم الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على التواجد، كما تواجد الفنان أيمن عزب والفنان منير مكرم والمخرج يسري نصرالله والكثير من الأهل والأصدقاء والذين عملوا مع الفنانة الراحلة.

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