الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أمين دار الإفتاء يكشف: دعاء نلتمس به محبة الله

عمرو الورداني
عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ومدير وحدة الإرشاد الأسري بالدار، إن هناك دعاء للمحبة- محبة الله ورسوله- فمن يريد التقرب إلى الله ونيل محبته يدعو به في كل صلاة وفي قيام الليل حتى يحصل على ما يريد.

وأضاف في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" ردًا على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول دعاء لمحبة الله والتقرب منه، أن دعاء المحبة هو: "اللهم يا من جعلت المحبة بابا للدخول عليك، اجعلنا ممن يحسنون الحب، ومن يعرفون للحب قيمته، وممن يدخلون عليك من باب الحب، فتحبهم وتحبب إليهم ما تحب يا رب العالمين، يا رب، اللهم لنا أحباب اجعلهم يا ربنا، اللهم لا تجعلنا نقوم ومحل نظر رضاك، وأدخلنا معهم يا ربنا، اللهم لا تجعلنا نقوم من مقامنا هذا إلا وكتبت أسماءنا على منابر النور التى تجمع عليها أهل المحبة يا رب العالمين، يا كريم يا ودود يا رب العالمين".

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

 

الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء وحدة الإرشاد الأسري قيام الليل باب الحب رب العالمين أهل المحبة دعاء المحبة

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