انتداب المعمل الجنائى لمعاينة آثار حريق داخل شقة سكنية بأكتوبر

قررت جهات التحقيق بأكتوبر، اليوم الخميس، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق داخل شقة سكنية، وكتابة تقرير حول الأضرار وملابسات الحريق لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتمكنت الحماية المدنية بالجيزة، اليوم، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بأكتوبر دون وقوع إصابات، وقد تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأكتوبر، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بعدد 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق بشارع دولسي الحي السادس المجاورة الأولى أكتوبر، وقد تم فرض كردون أمني لمنع تجمعات المواطنين، وجرى السيطرة قبل امتداد الحريق إلى باقي العقارات المجاورة، وتم إخماده دون وقوع إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.