الخميس 06 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«القاهرة» توجه الأحياء بتنظيف محيط الكنائس استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

تنظيف محيط الكنائس
تنظيف محيط الكنائس بالقاهرة

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس ودور العبادة والميادين استعدادا لاحتفالات مصر والأخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكدت عبدالمنعم، على رفع كفاءة الشوارع والميادين والتأكيد على إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع كافة الإشغالات والسيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وقامت منال محمود، سكرتير حي المعادي والقائم بأعمال رئيس الحي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي بمحيط الكنائس بحي المعادي للتأكد من اعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات والأعمدة الحديدية والحواجز الأسمنتية بشارع ٩ وشارع ١٠٥ وشارع ٢٣٣ وشارع ١٩٨ وشارع ١٩٩ وشارع ٢١٣ وشارع ٢٠٠ إلى جانب حملة نظافة وغسل أرصفة لكافة ميادين حي المعادي ومنها ميدان دجلة وفيكتوريا وجراند مول والنهضة وبورسعيد وفونتانا.

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تنظيف محيط الكنائس بالقاهرة

وفي ذات السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بتكثيف أعمال النظافة ورفع محيط الكنائس ومراجعة أعمال الإنارة وعمل الصيانة اللازمة استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد كما قام حي البساتين بالتصدي للإشغالات التي تعوق سير الطريق وتم عمل حملة لرفع وإزالة الحواجز الحديدية والأسمنتية من شارع محمد أبو زيد بمنطقة عزبة الورد وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

كان شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، احتفال  الأرمن الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

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تنظيف محيط الكنائس بالقاهرة

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة، مؤكدًا أن الاحتفالات التى تملأ الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.

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تنظيف محيط الكنائس بالقاهرة

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.
كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

تنظيف محيط الكنائس بالقاهرة
تنظيف محيط الكنائس بالقاهرة
محافظ القاهرة الدكتور مصطفى مدبولي احتفالات عيد الميلاد احتفالات عيد الميلاد المجيد رفع كفاءة الشوارع حملات النظافة الشوارع والميادين

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