هروب سائق سيارة مسرعة دهس أم وابنتها في طنطا

أصيبت سيدة وابنتها بإصابات بالغة تسببت في دخولهما العناية المركزة، اليوم الخميس، إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة مجهولة بهما على الطريق السريع بطنطا بمحافظة الغربية وفرت هاربة، وجرى نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط مرتكب الحادث.

تلقت شرطة النجدة بلاغ باصطدام سيارة مسرعة بسيدة وابنتها على الطريق السريع بطنطا وفر سائقها هارب، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارتي إسعاف، وجرى نقل المصابين لمستشفى طوارئ الجامعة، بينما يكثف ضباط البحث الجنائي بحثهم لضبط السيارة.

وكشف شهود عيان أن أحد المواطنين لاحق السيارة للحصول على أرقام لوحاتها المعدنية، إلا أنه فر هاربًا على الطريق ولم يستطع أحد إيقافه.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.