خبير تسويق إلكتروني: لا بد من استغلال السوشيال ميديا في المشاريع الخاصة

تعتبر السوشيال ميديا من الأمور الهامة للغاية للعديد من الأشخاص، ويتم استخدامها على نطاق واسع بين الشباب وسط برامجها المختلفة، الفيسبوك والإنستجرام وتويتر وغيرها، ومؤخرًا ظهر استخدام التيك توك وأصبح من التطبيقات واسعة الانتشار بين الشباب والأعمار المختلفة أيضًا فأصبح لدي كبار السن أيضًا حساب عبر تطبيق التيك توك لتقديم محتويات مختلفة من خلالها وما بين التطبيقات المختلفة نأتي لاستخدام السوشيال ميديا في مجال التسويق الإلكتروني وهذا ما نتطرق له حاليًا خلال السطور التالية خلال الحديث مع فراس الخطيب المتخصص في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، للوقوف على نقطة كيف يمكن استغلال السوشيال ميديا في المجال التسويقي.

قال فراس الخطيب، المتخصص في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، إن ورغم تأثير وباء كورونا الكبير على كل اقتصاديات العالم بمعظم جوانبه إلا أن هناك مجالات اقتصادية أخرى شهدت انتعاشًا بسبب الوباء وعلى رأسها التجارة الإلكترونية والتي أدخلت أرباحًا كبيرة جدًا على كل من يعمل بها بعد أن تحولت مجموعات كبيرة من البشر للشراء الإلكتروني بدلًا من الشراء المباشر خوفًا من الوباء.

وأكد: ليس هذا فحسب بل هناك شباب كثيرون لم يقفوا عند أعتاب الوظيفة التقليدية، واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإنترنت المختلفة في تأسيس عمل خاص بهم، وأدركوا كيف ينجحون من خلاله ويروجون لأنفسهم بعد أن كانوا غير مقتنعين بمثل هذه الأعمال وأتذكر أنني عندما بدأت خوض هذا المجال من 4 سنوات سخر من هذا العمل الكثير من أصدقائي والذين هم أنفسهم الآن يحاولون تعلمه.

وتابع: السوشيال ميديا أصبحت الآن المتنفس الوحيد الآمن للعالم ليس من أجل التجارة فقط بل من أجل التواصل الإنساني الآمن أيضًا والذي يضمن عدم انتشار فيروس كورونا بين الناس.

وطالب الشباب بضرورة تعلم مجال التسويق الإلكتروني والبدء في العمل فيه بسرعة لتعلم كل أسراره والحصول على أرباح ضخمة من خلال فروعه المتعددة.