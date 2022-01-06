الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خبير تسويق إلكتروني: لا بد من استغلال السوشيال ميديا في المشاريع الخاصة

فراس الخطيب
فراس الخطيب

تعتبر السوشيال ميديا من الأمور الهامة للغاية للعديد من الأشخاص، ويتم استخدامها على نطاق واسع بين الشباب وسط برامجها المختلفة، الفيسبوك والإنستجرام وتويتر وغيرها، ومؤخرًا ظهر استخدام التيك توك وأصبح من التطبيقات واسعة الانتشار بين الشباب والأعمار المختلفة أيضًا فأصبح لدي كبار السن أيضًا حساب عبر تطبيق التيك توك لتقديم محتويات مختلفة من خلالها وما بين التطبيقات المختلفة نأتي لاستخدام السوشيال ميديا في مجال التسويق الإلكتروني وهذا ما نتطرق له حاليًا خلال السطور التالية خلال الحديث مع فراس الخطيب  المتخصص في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، للوقوف على نقطة كيف يمكن استغلال السوشيال ميديا في المجال التسويقي.

قال فراس الخطيب، المتخصص في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، إن ورغم تأثير وباء كورونا الكبير على كل اقتصاديات العالم بمعظم جوانبه إلا أن هناك مجالات اقتصادية أخرى شهدت انتعاشًا بسبب الوباء وعلى رأسها التجارة الإلكترونية والتي أدخلت أرباحًا كبيرة جدًا على كل من يعمل بها بعد أن تحولت مجموعات كبيرة من البشر للشراء الإلكتروني بدلًا من الشراء المباشر خوفًا من الوباء.

وأكد: ليس هذا فحسب بل هناك شباب كثيرون لم يقفوا عند أعتاب الوظيفة التقليدية، واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإنترنت المختلفة في تأسيس عمل خاص بهم، وأدركوا  كيف ينجحون من خلاله ويروجون لأنفسهم بعد أن كانوا غير مقتنعين بمثل هذه الأعمال وأتذكر أنني عندما بدأت خوض هذا المجال من 4 سنوات سخر من هذا العمل الكثير من أصدقائي والذين هم أنفسهم الآن يحاولون تعلمه.

وتابع: السوشيال ميديا أصبحت الآن المتنفس الوحيد الآمن للعالم ليس من أجل التجارة فقط بل من أجل التواصل الإنساني الآمن أيضًا والذي يضمن عدم انتشار فيروس كورونا بين الناس.

وطالب الشباب بضرورة تعلم مجال التسويق الإلكتروني والبدء في العمل فيه بسرعة لتعلم كل أسراره والحصول على أرباح ضخمة من خلال فروعه المتعددة.

 

التسويق الالكتروني والتجارة الإلكترونية وباء كورونا تأثير وباء كورونا الكبير السوشيال ميديا فيروس كورونا بين الناس بضرورة تعلم مجال التسويق الالكتروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

غدًا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات فى 6 مناطق بالجيزة

«شبورة كثيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

«صحة المواطن أولا».. كيف نجحت مصر في توفير أدوية كورونا بالصيدليات؟

الظهور الأخير لمها أبوعوف.. صورة تُظهر المرض فى مراحله الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان