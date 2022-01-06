الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس إخواني في شبرا 45 يومًا على ذمة التحقيقات

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، استمرار حبس كادر من جماعة  الإخوان الإرهابية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله وإلغاء قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيله بكفالة مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت معلومات سرية تفيد اختباء قيادة إخوانية في أحد الأماكن بشبرا الخيمة، فتم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وتبيَّن أن المتهم الهارب يُدعى (م. أ.)، من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان يشغل منصب مساعد الشباب بحزب الحرية والعدالة بشبرا الخيمة هارب عقب ثورة 30 يونيو المجيدة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يحمل بطاقة رقم قومي تحمل صفة مهندس زراعي، زوّرها، من مركز البطاقات، إبان حكم المعزول وعقب ثورة 30 يونيو ظل يتحرك بالبطاقة إلى أن كشفت معلومات الأجهزة الأمنية تواجده في أحد الأماكن بمنطقة شبرا الخيمة.

وألقى القبض على المتهم، وتبيَّن أنه هارب من عدة قضايا، وضبط بحوزته بطاقة شخصية مزورة ومنتحلًا صفة مهندس زراعي.

شبرا الخيمة جماعة الإخوان الإرهابية مديرية أمن القليوبية جماعة الإخوان محكمة جنايات شبرا الخيمة

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