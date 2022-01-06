بعد تكريمه في مئوية المملكة الأردنية.. محمد صبحي: شعب محب للفن (صور)

كرمت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار النجم الكبير محمد صبحي خلال الاحتفال بمئوية المملكة الأردنية الذي أقيم بجامعة عمان الأهلية عن مجمل مساهماته في الأعمال الفنية والوطنية.

وعقب تكريمه قال صبحي: أولا أنا سعيد جدا بهذا التكريم لأني عشقت الأردن من الخريطة، فأنا من مواليد عام 1948 فقد كنت أشعر بالذنب في أنني ولدت من هنا وسلبت فلسطين وقتها وعشت عمري فنيا مؤمن بهذه القضية.

وأضاف صبحي: الأردن له مبادئ ثابتة لا تتغير وكنت دائما أقول إنني عروبي وقومي، ولو في زماننا هذا نتهم من هو عروبي وقومي بأنه مختل، فأنا أكبر مختل في هذا الزمان، فالأردن موقفها ثابت مع مصر ومع كل الدول العربية على مر التاريخ، وفي هذه الاحتفالية أقول أن من لا يعرف ماضيه لا يعيش حاضره ولا يبنى مستقبله ومعنى أننا نعي 100 عام لوطن فهذا دليل اننا نفخر بالاردن الان وسيفخر احفادنا بالأردن كدولة عربية لم تمس شقيقة لها ولا تتخاذل في الوقوف امامها .

وتابع: الأردن شعب محب للفن والثقافة ولمست هذا عندما يزور مصر أشقاء من الأردن فأجدهم في أجندتهم زيارة المسارح المصرية مع زيارة الأماكن الأثرية، وأنا عرضت من قبل مسرحية في الأردن عام 1976، وهي مسرحية "علي بيه مظهر" وفوجئت بعدها عام 1977 بأنني معزوم في منزل أردني، ولأنني صرحت في أحد البرامج أنني أحب "المقلوبة" ظللت أكل مقلوبة منذ عام 1977 وحتى الآن، فالشعب الأردني شعب جميل ومتذوق ودائم الحراك الثقافي وأنا أفخر بحاضر الأردن بعد مرور 100 عام ، ونحو مستقبل مشرق لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المئوية الثانية.

الفنان محمد صبحي عقب عودته من الأردن يبدأ موسما جديدا من مسرحيته نجوم الظهر بداية من يوم 13 يناير، والعرض كتبه ويقوم ببطولته وإخراجه النجم محمد صبحي وشاركه الكتابة أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استديو الممثل" هم: سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته "استديو الممثل" ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولى على خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقى.