الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد اللقاء الأول.. 4 أسئلة تساعدك في قرار اختيار الشريك

اختيار الشريك
اختيار الشريك

 اللقاء الأول لاختيار شريك الحياة دائمًا ما يكون صعبًا ولا يمكن التنبؤ به بأي حال من الأحوال ، إذا سارت الأمور على ما يرام ، فهناك مئات الأسئلة التي تدور في ذهنك حول التاريخ "هل كنت أبدو جيدًا؟" ، "هل أعجبني؟" أو "هل سيكون هناك موعد ثان؟" والعديد من هذه الأفكار تطرأ في ذهنك والتي تجبرك على التفكير المستمر في تاريخك ولكن لكي تكون واضحًا ، إليك بعض الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك بعد اللقاء الأول وفقا لموقع "timesofindia".

1- هل استمتعت حقًا بوقتي مع هذا الشخص؟

هذا هو السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك، أولاً لأن قضاء وقت ممتع مع هذا الشخص يجب أن يكون أولوية، ولا تساوم على قضاء وقت ممتع لمجرد أن هذا الشخص يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها أو أنه جذاب للغاية.

2-هل كان مهتمًا بي؟

يمكنك معرفة إجابة هذا السؤال من خلال عدد الأسئلة التي طرحها عليك  الطرف الآخر ونوعها، إذا كان الشخص مهتمًا بشخص ما، فسيكون فضوليًا بشأن تفاصيل حياته وتفضيلاته وأصدقائه وما إلى ذلك.

3- ما هي القيم المشتركة بيننا؟

قد لا تبدو هذه مشكلة كبيرة ولكن وجود قيم مماثلة يساعد عند البحث عن شريك محتمل في علاقة ملتزمة،  لأنه عندما تكون لديك قيم ومصالح متناقضة، يمكن أن تتحول في كثير من الأحيان إلى مشكلة كبيرة أو تحارب في وقت لاحق.

4- هل أريد أن أرى هذا يتقدم إلى أبعد من ذلك؟

قبل أن تفكر في اللقاء، يجب أن تكون واضحًا فيما يتعلق بنواياك، اسأل نفسك عما إذا كنت تلتقي هذا الشخص  بشكل جدي، وأنه يمكنك أن ترى أن هذا يمضي إلى أبعد من ذلك، ربما نحو مستقبل آمن، هذا مهم جدًا لأنه يوضح لك ما تريد كما يبقى شريكك على إطلاع.

التاريخ الأول هل استمتعت حق ا بوقتي مع هذا الشخص سارت الأمور على ما يرام هل كنت أبدو جيد الأفكار تطرأ في ذهنك

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