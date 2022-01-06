الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لايف ستايل

مشاهير الآباء والأبناء على السجادة الحمراء.. ملابس متشابهة وملامح واحدة

دان ليفي ويوجين ليفي
دان ليفي ويوجين ليفي

على السجادة الحمراء يتألق المشاهير، وتنقل المنصات الإعلامية الإطلالات الخاصة بهم، وفي مرات كثيرة يبتكر الحضور عدد من المواقف غير المألوفة، ومنها اصطحاب المشاهير لأبنائهم على السجادة الحمراء.

وفي السطور التالية نرصد عدد من الصور لمشاهير قاموا باصطحاب أبنائهم على السجادة الحمراء بحسب ما ورد في موقع "insider".

توم هانكس:

في العرض الأول لفيلم "The Great Buck Howard" في 19 يناير 2008، اصطحب توم هانكس، ابنه كولين، والذي بدى كنسخة مصغرة من والده، حتى أنهم كانوا يرتدون قمصانًا سوداء وكوفية مطبوعة بنفس التفاصيل.

 

كيم كارداشيان:

يبدو أن كيم كارداشيان، وابنتها كريس جينر، متشابهين تمامًا، خاصةً عند تنسيق الملابس، مع بعضهم البعض، لقد فعلوا ذلك في مايو 2010، في حفل خيري في 26 مايو 2010.

جونسون ووالدتها ميلاني:

ارتدت داكوتا جونسون ووالدتها ميلاني جريفيث ملابس متطابقة وأزياء متباينة على سجادة حمراء في وقت لاحق من عام 2010، وحضرت ميلاني جريفيث وداكوتا جونسون العرض الأول لفيلم "Biutiful" في 14 ديسمبر 2010. 

ستيفن تايلر وابنته:

يشترك ستيفن تايلر وابنته ليف تايلر في تشابه قوي وأسلوب حاد، كما رأينا على السجادة الحمراء في فبراير 2011، حيث كان ستيفن تايلر وليف تايلر في حفل أوسكار فانيتي فير في 27 فبراير 2011. 

جولدي وكيت هدسون:

بدت جولدي هون وكيت هدسون أشبه بالأخوات أكثر من الأم وابنتها في عام 2014، عندما ظهرا معًا حيث ارتدت النجمة الأخيرة ثوبًا أبيض، بينما اختار هون طقمًا فضّيًا من ثلاث قطع.

دان ليفي ويوجين ليفي:

دان ليفي ويوجين ليفي يعبران عن نموذج الأب والابن بامتياز، ارتدى كلاهما بدلات كلاسيكية ونظارات بإطار أسود في حفل توزيع جوائز الشاشة الكندية في مارس 2015، قبل سبع سنوات.

السجادة الآباء مشاهير أغاني المهرجانات مهرجانات نقابة الموسيقيين صلح هاني شاكر هاني شاكر شاكوش افتتاح أفلام عرض خاص

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