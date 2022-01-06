انتشال جثة مجهولة الهوية من النيل ببولاق أبو العلا

انتشل رجال الإنقاذ النهري، جثة شخص في العقد الرابع من عمره ومجهول الهوية، طافية بمياه النيل بمنطقة بولاق أبو العلا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص ومناظرة الجثة، تبيَّن أنها لشخصٍ في العقد الرابع من عمره، ويرتدي جميع ملابسه وهو مجهول الاسم والهوية، وتبيَّن عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.