بسبب خلافات مالية.. عامل شرع في قتل قهوجي بشبرا الخيمة.. تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الخميس، استمرار حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لشروعه في قتل قهوجي باستخدام سلاح ناري بسبب خلافات مالية بينهما.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من مستشفى الدمرداش يفيد استقبال شخص مصاب بشظايا خرطوش بالبطن وتم حجزه للعلاج.

و جرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص وسؤال الشهود، وتبين إصابة "أ.ا" 23 عامًا، قهوجي، مقيم مسطرد دائرة القسم، بشظايا خرطوش بالبطن، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش لتلقى العلاج.

وبسؤال المصاب اتهم "م.أ" 25 عامًا، عامل ومقيم دائرة القسم بإحداث إصابته بسلاح ناري فرد خرطوش إثر حدوث مشادة كلامية حال تقابلهما أمام سكن المتهم، بسبب خلافات مالية، على إثرها أطلق الأخير عيار ناري وأحدث إصابته.