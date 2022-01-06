رئيس الشيوخ يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

توجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد يضم النائبة فيبي فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود عتمان، الأمين العام للمجلس، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتقدم المستشار عبدالرازق إلى قداسة البابا والإخوة الأقباط باسمه وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة القلبية، مؤكدًا على أمله في أن تكون الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية، داعيًا المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه، وجه البابا تواضروس الثاني الشكر للمستشار "عبدالرازق" على حضوره الكريم للتهنئة، داعيًا الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح مصرنا الحبيبة، مؤكدًا أن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أراضيه.