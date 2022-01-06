الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البيان»: الإمارات تسعى إلى تقريب وجهات النظر من خلال عضويتها فى مجلس الأمن

الإمارات
الإمارات

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن دولة الإمارات تسعى من خلال عضويتها في مجلس الأمن إلى تقريب وجهات النظر، كي يكون للمجلس صوت موحد وتحظى قراراته بأكبر قدر ممكن من الدعم.

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الخميس، التي جاءت تحت عنوان "مجلس الأمن.. أقوى باتحادنا": "بدأت الإمارات، عملها كعضو منتخب في مجلس الأمن مع تأكيدها بأنها لن تكون في المجلس صوتًا عربيًا فحسب، بل ستسعى إلى تمثيل سائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ونقل هموم وهواجس المجتمع الدولي وشعوبه، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية".

وأشارت إلى أنه حين تعلن الإمارات عن التزامات "أقوى باتحادنا" فإنها تسترشد في هذا الشأن بالتزامات تأمين السلام وتعزيز الشمولية وبناء القدرة على الصمود والتحفيز على الابتكار، وهذا ما سيظلل فترة عملها بالمجلس، وبالتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأضافت، أنه من الطبيعي، وما يعرفه العالم عن الإمارات، أن عملها في مجلس الأمن سيعكس ما تمثّله كدولة وشعب، من تسامح وإيمان بشعار "أقوى باتحادنا" وهو شعار تجسّده دبلوماسية الدولة، قبل وخلال وبعد عضويتها في المجلس، ويتمحور حول تبني الحوار والسعي لمعرفة وجهات النظر المختلفة، وتمهيد الطريق لتوافق الآراء.

ولفتت الصحيفة -في ختام افتتاحيتها- إلى أن الإمارات تتطلع إلى العمل مع زملائها في المجلس وفي الأمم المتحدة ككل، من أجل بناء الجسور وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وذلك في إطار التزامها، كعضو منتخب، بتحديد المجالات التي يمكن عبرها إيجاد تقارب بين أعضاء المجلس من أجل تنفيذ ولايته على النحو الأفضل والأجدى.

ابوظبى الإمارات مجلس الأمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

«شبورة كثيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة مها أبو عوف

إجراء جديد بشأن سائق «التريلا» المتسبب بحادث «الدائرى الأوسطى»

حبس المتهمين فى قضية «فتاة الغربية»

«الصحة» تبدأ تطبيق خطة تأمين احتفالات أعياد الميلاد

رحيل «عصفورة الشاشة».. قصة 3 زيجات فى حياة مها أبوعوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

صور

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان

الهيئة العامة للكنيست تصادق على قانون يسمح بربط بيوت عربية بشبكة الكهرباء