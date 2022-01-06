إجراء جديد بشأن سائق «التريلا» المتسبب بحادث «الدائرى الأوسطى»

اصطحبت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، المتهم "سائق تريلا"، المتسبب في حادث الطريق الدائري الأوسطي إلى مصلحة الطب الشرعي، وجرى سحب عينة "دم، بول" من جسده لبيان قيادته للسيارة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، نفاذًا لقرار النيابة العامة.

وقالت مصادر بالطب الشرعي إن نتيجة تحليل المخدرات، وتقرير تشريح جثمان المتوفي وحالة المصابين سترسل في تقرير مفصل للنيابة العامة خلال الساعات القادمة.

وأُخطرت النيابة العامة، ظهر أمس الأربعاء، بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي "اتجاه الجيزة - بدائرة حلوان"، واصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة بـ13 سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به.

- تفاصيل الحادث

وأوضحت التحريات اندفاع السيارة المتسببة في الحادث بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة، مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها- اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين، وتم التحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لعلاجهم، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتمت مناظرة جثمان المتوفى وسؤال المصابين واستجواب المتهم المتحفظ عليه، وقررت النيابة العامة ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين لمعاينة مسرح الحادث والسيارات المشتعلة به بيانًا لسبب اندلاع الحريق بها، وحصر تلفياتها وبيانها.