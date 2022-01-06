الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة يُتابع تنفيذ إجازة عيد الميلاد في القطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم الخميس 6 يناير 2022 ، التي أعطيت  للعاملين بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع ، بدلًا من الجمعة 7 يناير 2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب وزير القوي العاملة عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار اليوم الخميس 6 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003،  بدلا من الجمعة 7 يناير 2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .

وتحتفل الكنائس المصرية بمختلف طوائفها بعيد الميلاد المجيد اليوم الخميس وغدا الجمعة، حيث يترأس البابا تواضروس قداس الميلاد مساء اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة بحضور لفيف من كبار المسئولين والشخصيات العامة.

وتنظم احتفالات الأقباط فى مصر وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى اطار خطة الدولة لتقليل التزاحم و التجمعات والتأكيد على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى أثناء اداء الصوات.

كما كثفت الأجهزة الأمنية استعداداتها لتأمين احتفالات الاقباط باعياد رأس السنة الميلادية، أمام مقار الكنائس وفي الميادين العامة.

كانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت قرارًا بمنح القطاع الخاص اليوم الخميس إجازة رسمية على غرار القطاع الحكومي والعام بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

 

القوى العاملة محمد سعفان اجازة عيد الميلاد المجيد إجازات القطاع الخاص

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