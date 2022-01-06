الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط تاجر تمويني استولى على مليون جنيه من الدعم في مطروح

أعلن حسن كمال الشيباني، وكيل تموين مطروح، في بيان، عن تنفيذ حملات تموينية مفاجئة على الأنشطة التموينية ومتابعة سير العمل بها برئاسة هند محمود مساعد مديرة الإدارة ومحمد أحمد سيد ورائف رمسيس حكيم مفتشيّ الإدارة.

وأوضح أنه تم ضبط  أحد التجار التموينيين بمدينة مرسى مطروح قام بالتلاعب والاستيلاء على أموال الدعم بدون وجه حق بمبالغ تخطت المليون جنيه، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمة  وتحرير محضر بالواقعة للعرض علي الجهات المختصة. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة كافة الأنشطة التموينية وضبط أي مخالفات تموينية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات والضرب بيد من حديد على  كل من تسول له نفسه للاستيلاء على قوت الشعب. 

محافظ مطروح حملات تموينية الاستيلاء على أموال الدعم ضبط تاجر الجهات المختصة

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وائل لطفي

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