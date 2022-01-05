الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيداع المتهم بقتل زوجته مستشفى العباسية لمدة 45 يومًا

محكمة
محكمة

أمرت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات بنها، بإيداع  "أحمد ح م"، 32 سنة، المحاسب المتهم بقتل زوجته ببنها، بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لمدة 45 يومًا.

كما أمرت بتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة الطب النفسى والعصبى لفحص حالته وبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة، وبيان ما إذا كانت قد سبق إصابته بأمراض عقلية أو عصبية من عدمه، على أن تورد اللجنة تقريرها قبل الجلسة المحددة بأسبوع، وحددت جلسة 3 أبريل المقبل لنظر الدعوى.

وكان دفاع المتهم، قد دفع بأن المتهم سبق إصابته بحالة نفسية وعصبية وعقلية وسبق إيداعه بالمستشفى بعد مرضه، أنه غير مسئول عن أفعاله، فكان قرار المحكمة إيداعه بمستشفى الصحة النفسية لبيان حالته النفسية والعصبية أثناء ارتكابه الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تمكنت من ضبط زوج قتل زوجته بمنطقة مساكن طابا دائرة قسم أول بنها، لخلافات زوجية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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