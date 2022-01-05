أحمد الحجار: «على أكبر منى بعام ونصف.. وهكذا تعلمت التلحين»

رحل عن عالمنا أمس الفنان أحمد الحجار، بعد أن وافته المنية عن عمر ناهز الـ 65 عامًا، وهو شقيق النجم على الحجار ابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار.

وكان ذكر «الحجار» الكثير من الأسرار في حياته، إذ أوضح أنه الأكبر ومن بعده المطرب الكبير علي الحجار، ولكن الحقيقة أن علي الحجار أكبر من أحمد الحجار بعام وخمسة أشهر حسبما ذكر في لقاء معه ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة سي بي سي.

ويكمل: «كان والدي إبراهيم الحجار يقوم بتعليم أخي علي العود، وأنا كنت أشاهد من بعيد وأركز فيما يقول، وكان علي أعسر وكان أبي يريده أن يعزف بيده اليمنى، وحين أكون مع نفسي أنفذ ما قال أبي لأخي علي».

ويواصل: «أحيانًا كنت أوقظ أبي من النوم لكي أسمعه ما أعزف، وكان يستيقظ ويسمعني، وظللت على هذا الحال حتى سن السابعة عشرة حين وضعت أول لحن، وكان لعلي فضل في تلحيني، أذكر أنني انتهيت من تلحين أغنية وكان علي حينها يقف على باب البيت ومستعدًا للخروج، وحين بدأت العزف أغلق علي باب البيت ورجع جلس على الكنبة منتبهًا لي وقال لي: سمعني مرة تانية».

وواصل: «علي لم يقل شيئًا، لكنني أعتقد أن ما لفت نظره هو الأبعاد الموسيقية داخل اللحن، وكان تصرفي داخل المقام جيدًا، وهو الأمر الذي جعله يرجع ويستمع».

معلومات عن أحمد الحجار

نشأ أحمد الحجار فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو «إبراهيم الحجار»، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذريني" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التليفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبدالخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.