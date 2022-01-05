الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أحمد الحجار: «على أكبر منى بعام ونصف.. وهكذا تعلمت التلحين»

أحمد الحجار
أحمد الحجار

رحل عن عالمنا أمس الفنان أحمد الحجار، بعد أن وافته المنية عن عمر ناهز الـ 65 عامًا، وهو شقيق النجم على الحجار ابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار.

وكان ذكر «الحجار» الكثير من الأسرار في حياته، إذ أوضح أنه الأكبر ومن بعده المطرب الكبير علي الحجار، ولكن الحقيقة أن علي الحجار أكبر من أحمد الحجار بعام وخمسة أشهر حسبما ذكر في لقاء معه ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة سي بي سي.

ويكمل: «كان والدي إبراهيم الحجار يقوم بتعليم أخي علي العود، وأنا كنت أشاهد من بعيد وأركز فيما يقول، وكان علي أعسر وكان أبي يريده أن يعزف بيده اليمنى، وحين أكون مع نفسي أنفذ ما قال أبي لأخي علي».

ويواصل: «أحيانًا كنت أوقظ أبي من النوم لكي أسمعه ما أعزف، وكان يستيقظ ويسمعني، وظللت على هذا الحال حتى سن السابعة عشرة حين وضعت أول لحن، وكان لعلي فضل في تلحيني، أذكر أنني انتهيت من تلحين أغنية وكان علي حينها يقف على باب البيت ومستعدًا للخروج، وحين بدأت العزف أغلق علي باب البيت ورجع جلس على الكنبة منتبهًا لي وقال لي: سمعني مرة تانية».

وواصل: «علي لم يقل شيئًا، لكنني أعتقد أن ما لفت نظره هو الأبعاد الموسيقية داخل اللحن، وكان تصرفي داخل المقام جيدًا، وهو الأمر الذي جعله يرجع ويستمع».

معلومات عن أحمد الحجار

نشأ أحمد الحجار فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو «إبراهيم الحجار»، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذريني" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التليفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبدالخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

أحمد الحجار وفاة الفنان أحمد الحجار ألحان الفنان أحمد الحجار أسرار أحمد الحجار حكايات الفنان أحمد الحجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

النيابة تناشد المختصين فحص الطريق الأوسطى لكشف سبب تكرار الحوادث

«افتح يا بني الطريق».. هذا ما حدث في حادث الدائري الأوسطي (فيديو)

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

النيابة العامة تحقق فى وفاة شخص وإصابة 8 بحادث الدائري الأوسطي

بدء التحقيقات مع المتهمين بفبركة صور «بسنت خالد» فى الغربية

الأمن يكشف حقيقة بلاغ اختطاف فتاة الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

صور

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الفوضى تضرب الكنيست.. وبينيت يصف المعارضة بـ«البلطجية» (فيديو)

مشادات وسباب.. اللغة العربية تثير أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان