الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشار بوابة الحج يؤكد استمرار فرز الشركات الراغبة فى تنظيم برامج العمرة

احمد ابراهيم مستشار
احمد ابراهيم مستشار بوابة الحج والعمرة

قال أحمد إبراهيم مستشار بوابة العمرة، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحيةً، إن عملية فرز الشركات الراغبة في تنظيم برامج العمرة مستمرة، نظرًا لاستمرار عملية تسجيل الشركات على موقع بوابة العمرة، إضافة إلى أن باب توثيق العقود مع الوكلاء السعوديين تم فتحه قبل 3 أيام.

وأضاف إبراهيم أن تحديد الإعداد المصرح لها بالسفر وتوزيعها على الشركات، سيتم فور الانتهاء من توثيق العقود كذلك تحديد أسعار البرامج وسفر المعتمرين قبل التوقيت المحدد لسفر المعتمرين المقرر في رجب المقبل.

وتوقع مستشار بوابة العمرة أن يتم الإعلان عن التفاصيل والأرقام وأسعار البرامج 25 الشهر الجاري مع انتهاء موعد توثيق العقود المقرر في نفس التاريخ، لافتًا إلى أن القيادات تعمل جاهدة على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بشركات السياحةً منها سفر المشرفين على رحلات العمرة التابعين للشركات السياحية، حيث يتم تسجيل المشرفين بالشركات وفقًا للضوابط الخاصة بالمشرفين التي اعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحةً والآثار.

مستشار بوابة العمرة عمومية الشركات السياحية تنظيم برامج العمرة رحلات العمرة وزارة السياحة والآثار

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