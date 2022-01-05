رئيس جهاز 6 أكتوبر يوجه بإزالة المخالفات بأحياء المدينة (صور)

كلف عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بشن حملة إزالة للمُخالفات والإشغالات والمحال المخالفة بالحي الثانى، سنتر على الدين، ومحيط الحصري، والحي السابع شارع التأمين الصحي وبجوار المفوضية، الحى العاشر مج ٦ أمام مدرسة أسامة بن زيد، والمنطقة الصناعية، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية لإزالة لمواجهة أنواع المخالفات والاشغالات بمختلف أحياء المدينة.

أضاف النجار أهمية استمرار الحملات لرفع أوجه المخالفات والإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضاري.

كما وجه رئيس الجهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى استمرار الحملات المفاجئة لرفع أوجه المخالفات والإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضارى اللائق، فى حالة وجود أي شكاوى يرجى التواصل مع الخط الساخن 15100 وهذه الخدمة متاحة طوال 24 ساعة.

على صعيد آخر، أكد عادل النجار أنه تم رفض طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد حملات مكبرة على كل أحياء المدينة؛ للقضاء على أشكال المخالفات بالمدينة.

أشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أن الحملة تحت إشراف رمضان عبد الصمد، نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، وحسين إلهامي نائب رئيس الجهاز للقطاع الغربي وعادل فضل، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي وعمرو بن العاص معاون رئيس الجهاز والمهندس إسلام عادل، مدير إدارة التنمية والإشغالات حازم مدير إدارة الأمن، بالتنسيق مع أحمد سامى، رئيس شرطة المرافق والعميد ضياء سعد، رئيس شرطة التعمير والإدارت المعنية.