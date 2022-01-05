الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس السائق المتسبب في حادث تصادم الدائري الأوسطي

حادث الدائري الأوسطي
حادث الدائري الأوسطي

أصدرت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء،  قرارًا بحبس "ياسر.ع" 51 سنة السائق المتسبب في حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفر الحادث، عن إصابة كلٍ من "محمد علي عبد اللطيف، 30 سنة، مصاب بكسر بالفخد الأيسر، محمد نبيل ابر اليزيد، 32 سنة، اشتباه كسر بالركبة والقدم اليسرى، محسن خالد محمد، 30 سنة، اشتباه كسر بالساقين، ايمن عبد الفتاح على، 51 سنة، اشتباه كسر بالساقين والحوض، عبد الرحمن حسن محمود، 11 سنة، حروق متعددة بالجسم، يوسف محمد كمال، 27 سنة، كدمات متعددة بالجسم، على محمد سيد، 30 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى، ياسر عرفة حمدان، 50 سنة، كسر بالضلوع وكدمات بالوجه، جيهان شاكر ياسين، 32 سنة، كدمات متفرقة بالجسم وجدح قطعى بالوجه.

وبدأت النيابة العامة، مساء اليوم، التحقيق مع السائق المتسبب فى حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وتبين من تحريات معاينة موقع الحادث أن  السائق يدعى " ياسر.ع" 51 سائق من المنصورة، وسيتم التحقيق معه فى الواقعة وكشف ملابساتها.

 

النيابة العامة كشف ملابسات موقع الحادث السائق المتسبب محور الأوتوستراد اليوم الأربعاء الأوتوستراد الدائرى الأوسطى

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وائل لطفي

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